حیدر آباد:آن فارم واٹر مینجمنٹ ملازمین کاشہباز بلڈنگ کاگھیراؤ
18ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پرڈی جی دفتر کے سامنے دھرنا۔ ٹھنڈی سڑک بلاکبلا جواز تنخواہیں بند کرنے سے ملازمین فاقہ کشی کاشکار، نئی بھرتیاں جاری، رہنما
حیدر آباد (بیورو رپورٹ)آن فارم واٹر مینجمنٹ کے متبادل ملازمین نے 18 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کیخلاف شہباز بلڈنگ کے مرکزی گیٹ کے سامنے ٹھنڈی سڑک پر ڈی جی آن فارم واٹر مینجمنٹ کے دفتر کے روبرو احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے دھرنا دیا۔ مظاہرین نے شہباز بلڈنگ کے گیٹ کا گھیراؤ بھی کیا۔ احتجاج کے باعث ٹھنڈی سڑک بند ہو گئی اور ٹریفک معطل ہو کر گاڑیاں رک گئیں۔اس موقع پر ملازمین کی ایکشن کمیٹی کے رہنماں شکیل خاصخیلی، عمیر علی، امجد علی، ذوالفقار میمن، عبداللطیف نارائی، مزمل نارائی اور دیگر نے کہا کہ ہزاروں ملازمین گزشتہ کئی برسوں سے ادارے کے مختلف شعبوں میں متبادل بنیادوں پر کام کر رہے ہیں، مگر گزشتہ ڈیڑھ سال سے ڈی جی اپنی من مانی کرتے ہوئے بغیر کسی جواز کے تنخواہیں بند کیے بیٹھا ہے۔
جس کے باعث ملازمین فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔انہوں نے کہا کہ اب ڈی جی نے اپنی من پسند پالیسی اختیار کرتے ہوئے غیرقانونی طور پر تقریبا 1500 نئے ملازمین بھرتی کر لیے ہیں اور انہیں تنخواہیں بھی جاری کر دی گئی ہیں، جبکہ پرانے ملازمین کو تنخواہیں نہیں دی جا رہیں، جو سراسر ظلم اور ناانصافی ہے ۔ انہوں نے سندھ کے وزیر اعلی سید مراد علی شاہ، صوبائی وزیر زراعت اور سیکریٹری زراعت سے اپیل کی کہ موجودہ ڈی جی کو فوری طور پر ہٹایا جائے اور ملازمین کو تنخواہیں جاری کی جائیں، بصورت دیگر ضلعی ہیڈکوارٹرز میں احتجاج کے بعد ڈویژنل ہیڈکوارٹرز اور سندھ سیکریٹریٹ کے سامنے بھی دھرنا دیا جائے گا۔