رینجرز ،پولیس کا بھتہ خوروں کیخلاف آپریشن،3 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)رینجرز اور ایس آئی یو پولیس کی گارڈن کشتی مسجد کے قریب بھتہ خوروں کے خلاف مشترکہ آپریشن۔آپریشن کے دوران ملزمان کی جانب سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر فائرنگ کی گئی۔۔۔

ترجمان رینجرز کے مطابق جوابی فائرنگ کے نتیجے میں 3 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار کرلئے گئے ۔گرفتار ملزمان میں سید باسط حسین عرف شاہ رخ، عبدالصمد اور محمد طحہٰ عرف مایا شامل ہیں گرفتار ملزمان کا تعلق بھتہ مافیا سے منسلک وصی اللہ لاکھو، جمیل چھانگا اور عبدالصمد کاٹھیاواڑی گروپوں سے ہے زخمی گرفتار ملزمان نجی بلڈرز، میڈیکل اسٹورز، ریسٹورینٹس، کاسمیٹکس شاپ اور دیگر کاروباری افراد کی معلومات بھتہ مافیا کے سرغنہ کو فراہم کرتے تھے بھتہ مافیا سرغنہ بعدازاں دھمکیاں دے کر بھتہ وصول کرتے تھے ،گرفتار ملزمان اور ان کے دیگر ساتھی نیو کراچی میں گتہ فیکٹری، کاسمیٹکس شاپ اور ناظم آباد کے ریسٹورنٹ سے بھتہ نہ ملنے کی صورت میں فائرنگ کرنے میں بھی ملوث ہیں ۔

 

