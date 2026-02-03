اسپنسر آئی اسپتال تزئین و آرائش کیلئے 31مارچ تک بند
اسپتال کی عمارت، آپریشن تھیٹرز، وارڈز اور او پی ڈی کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے مریضوں کو جدید طبی سہولیات، بہتر علاج اور آرام دہ ماحول فراہم کرنا مقصدہے
کراچی(اسٹاف رپورٹر)شہر کا معروف اسپنسر آئی اسپتال تزئین و آرائش کے سلسلے میں 31 مارچ 2026 تک بند رہے گا، اس فیصلے کا مقصد مریضوں کو جدید طبی سہولیات، بہتر علاج اور آرام دہ ماحول فراہم کرنا ہے ، تزئین و آرائش مکمل ہونے کے بعد اسپتال میں علاج کا آغاز نئے اور بہتر طریقہ کار کے ساتھ ازسرِ نو کیا جائے گا،سینئر ڈائریکٹر میڈیکل اینڈ ہیلتھ سروسز کے مطابق اسپتال کی عمارت، آپریشن تھیٹرز، وارڈز اور آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ کو جدید طبی معیار کے مطابق اپ گریڈ کیا جا رہا ہے تاکہ مریضوں کو عالمی سطح کی آنکھوں کے علاج کی سہولیات فراہم کی جا سکیں،تزئین و آرائش کے بعد اسپنسر آئی اسپتال آئی سائیٹ ٹرسٹ کے زیرِ انتظام مریضوں کو مفت آنکھوں کے علاج کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔
اسپتال میں آنکھوں کے مختلف امراض کے لیے جدید تشخیصی آلات، جدید لیزر ٹیکنالوجی اور ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں علاج فراہم کیا جائے گا، اس میں موتیا، گلوکوما، ریٹینا کے امراض، بچوں کی آنکھوں کے مسائل، نظر کی کمزوری اور دیگر پیچیدہ آنکھوں کے علاج شامل ہوں گے ،اسپتال انتظامیہ کے مطابق اس منصوبے کا مقصد نہ صرف علاج کے معیار کو بہتر بنانا ہے بلکہ مریضوں کو سہولت، تحفظ اور فوری طبی امداد فراہم کرنا بھی ہے ، تزئین و آرائش کے بعد اسپتال جدید انفیکشن کنٹرول نظام، آرام دہ انتظار گاہیں اور بہتر سہولیات کے ساتھ خدمات فراہم کرے گا، شہریوں سے درخواست ہے کہ دورانِ بندش متبادل سرکاری و نجی آنکھوں کے اسپتالوں سے رجوع کریں۔