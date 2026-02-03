صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسپنسر آئی اسپتال تزئین و آرائش کیلئے 31مارچ تک بند

  • کراچی
اسپنسر آئی اسپتال تزئین و آرائش کیلئے 31مارچ تک بند

اسپتال کی عمارت، آپریشن تھیٹرز، وارڈز اور او پی ڈی کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے مریضوں کو جدید طبی سہولیات، بہتر علاج اور آرام دہ ماحول فراہم کرنا مقصدہے

کراچی(اسٹاف رپورٹر)شہر کا معروف اسپنسر آئی اسپتال تزئین و آرائش کے سلسلے میں 31 مارچ 2026 تک بند رہے گا، اس فیصلے کا مقصد مریضوں کو جدید طبی سہولیات، بہتر علاج اور آرام دہ ماحول فراہم کرنا ہے ، تزئین و آرائش مکمل ہونے کے بعد اسپتال میں علاج کا آغاز نئے اور بہتر طریقہ کار کے ساتھ ازسرِ نو کیا جائے گا،سینئر ڈائریکٹر میڈیکل اینڈ ہیلتھ سروسز کے مطابق اسپتال کی عمارت، آپریشن تھیٹرز، وارڈز اور آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ کو جدید طبی معیار کے مطابق اپ گریڈ کیا جا رہا ہے تاکہ مریضوں کو عالمی سطح کی آنکھوں کے علاج کی سہولیات فراہم کی جا سکیں،تزئین و آرائش کے بعد اسپنسر آئی اسپتال آئی سائیٹ ٹرسٹ کے زیرِ انتظام مریضوں کو مفت آنکھوں کے علاج کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔

اسپتال میں آنکھوں کے مختلف امراض کے لیے جدید تشخیصی آلات، جدید لیزر ٹیکنالوجی اور ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں علاج فراہم کیا جائے گا، اس میں موتیا، گلوکوما، ریٹینا کے امراض، بچوں کی آنکھوں کے مسائل، نظر کی کمزوری اور دیگر پیچیدہ آنکھوں کے علاج شامل ہوں گے ،اسپتال انتظامیہ کے مطابق اس منصوبے کا مقصد نہ صرف علاج کے معیار کو بہتر بنانا ہے بلکہ مریضوں کو سہولت، تحفظ اور فوری طبی امداد فراہم کرنا بھی ہے ، تزئین و آرائش کے بعد اسپتال جدید انفیکشن کنٹرول نظام، آرام دہ انتظار گاہیں اور بہتر سہولیات کے ساتھ خدمات فراہم کرے گا، شہریوں سے درخواست ہے کہ دورانِ بندش متبادل سرکاری و نجی آنکھوں کے اسپتالوں سے رجوع کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

وزیراعلیٰ پنجاب کے متوقع دورہ میانوالی کیلئے اعلیٰ سطح کا اجلاس

میانوالی میں ریسکیو 1122 کی جنوری کارکردگی رپورٹ کا اجلاس

واں بھچراں میں کثیر المنزلہ عمارتوں کے مالکان کو آگ سے بچاؤ کے لازمی اقدامات کیلئے نوٹسز جاری

بکھر بار کو ماڈل ویلیج بنانے کیلئے ترقیاتی کام شروع کر دئیے ،عاصم میکن

بالہ مارکیٹ میں ہیوی مشینری کیسا تھ پختہ تجاوزات مسمار

بھیرہ میں ستھرا پنجاب مہم اور فلاحی اقدامات جاری :عشنہ طاہر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس