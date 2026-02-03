صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طلبہ یونین کے انتخابات مسترد کرنے کی مذمت

  • کراچی
کراچی (پ ر)سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے کراچی یونیورسٹی میں انتخابات کروانے کی درخواست مسترد کرنے پر ناظمہ صوبہ سندھ، اسلامی جمعیت طالبات آمنہ صدیقی نے شدید مذمت کا اظہار کیا ہے۔

 یونین سازی آئینِ پاکستان اور عالمی اصولوں کے مطابق بنیادی حق ہے ۔طلبہ یونین تعلیمی اداروں میں بہتری، مسائل کے حل اور مستقبل کی قیادت کی تربیت کا ذریعہ رہی ہے ۔ پابندی مسائل کا حل نہیں، شفاف اور منظم انتخابات ہی اصل حل ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ طلبہ یونین کیلئے وضح اصول و ضابطہ اخلاق مقرر کیے جائیں اور انتخابات کو یقینی بنایا جائے ۔ طلبہ کو فیصلہ سازی کے عمل سے دور رکھنا تعلیمی نظام کیلئے ہرگز سودمند نہیں۔

 

 

