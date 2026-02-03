ایس بی سی اے کودوہفتوں میں درخواستوں پرفیصلے کی ہدایت
غیر قانونی تعمیرات اور رہائشی فلیٹ کے کمرشل استعمال کی درخواستیں نمٹادیں
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے اوورسیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں مبینہ غیر قانونی تعمیرات اور کلفٹن بلاک 7 میں رہائشی فلیٹ کو کمرشل استعمال میں لانے سے متعلق دو الگ درخواستیں نمٹاتے ہوئے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ دونوں درخواستوں پر دو ہفتوں کے اندر قانون کے مطابق فیصلہ کرے ۔ آئینی بینچ کے روبرو درخواست گزار ادریس ستار نے موقف اختیار کیا کہ ان کے گھر کے سامنے غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہیں، جس پر انہیں شدید تحفظات ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اگر تجاوزات ہیں تو متعلقہ ٹریبونل سے رجوع کیا جائے ، تاہم درخواست گزار نے مؤقف اختیار کیا کہ معاملہ تجاوزات کا نہیں بلکہ واضح طور پر غیر قانونی تعمیرات کا ہے۔
درخواست گزار نے آگاہ کیا کہ انہوں نے اس حوالے سے ایس بی سی اے کو بھی تحریری درخواست دی ہوئی ہے مگر تاحال کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ کلفٹن بلاک 7 میں رہائشی فلیٹ کو کمرشل استعمال میں لانے کے خلاف دائر ایک اور شہری درخواست میں درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ کلفٹن بلاک 7 میں واقع رہائشی پلاٹ کو کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ۔ درخواست گزار کے مطابق ان کے فلیٹ کے سامنے والے فلیٹ کے اندر سے گراؤنڈ فلور سے بیسمنٹ تک الگ سیڑھی تعمیر کی گئی ہے ، جبکہ مذکورہ فلیٹ ایک نجی بینک کو کرائے پر دے دیا گیا ہے۔