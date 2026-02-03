صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آرٹس کونسل میں جاری عوامی تھیٹر فیسٹیول میں دو ڈرامے پیش

  • کراچی
کراچی(اے پی پی)آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں جاری عوامی تھیٹر فیسٹیول 2026کے 11ویں روز آڈیٹوریم۔

II میں دو شاندار تھیٹر پیش کیے گئے ، جن میں میمنی زبان کا ڈرامہ پانجو تھینو کرو اور اردو مزاحیہ ڈرامہ روح شامل تھے ۔پیر کو جاری اعلامیہ کے مطابق دونوں ڈراموں کو شائقین کی بڑی تعداد نے بھرپور پذیرائی دی اور ہال تالیوں سے گونجتا رہا۔ میمنی زبان کے ڈرامے پانجو تھینو کرو کے رائٹر اور ڈائریکٹر آفتاب کامدار تھے ۔عوامی تھیٹر فیسٹیول کے 11ویں روز پیش کیے گئے دونوں ڈراموں نے شائقین کو نہ صرف محظوظ کیا بلکہ سماجی شعور بھی اجاگر کیا۔

