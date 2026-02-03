بلوچستان میں دہشتگردی قابل مذمت ،شیعہ علما کونسل
کراچی (این این آئی)شیعہ علماء کونسل پاکستان کے مر کزی سیکر ٹری جنرل علامہ شبیر حسن میثمی نے کہاہے کہ بلوچستان میں ہونے والی حالیہ دہشتگردی کی ہم بھر پور مذمت کر تے ہیں۔
قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بروقت کارروائی سے دہشتگردوں کے مقاصد خاک میں مل گئے ہم شہید اہلکاروں کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں عالمی طا قتیں ایک مضبوط اور نیو کلیئر قوت سے مسلح پاکستان کو بر داشت نہیں کر سکتیں اسی لئے وہ ملک میں اپنے پراکسیز کے زر یعے دہشت گردوں کو پروان چڑ ھا رہی ہیں، قوم دہشتگردوں کے خلاف آپریشن میں پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہے ۔