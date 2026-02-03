صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلزپارٹی سندھودیش کے حامیوں کی سرپرست، سلیم حیدر

  • کراچی
کراچی (این این آئی)مہاجر اتحاد تحریک کے چیئرمین ڈاکٹر سلیم حیدر نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کراچی سمیت شہری علاقوں کے وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ کر بیرون ملک اپنی عیاشیوں کیلئے منتقل کررہی ہے۔

 پیپلزپارٹی کراچی پر قبضے کیلئے سندھودیش کے حامی علیحدگی پسندوں کی سرپرستی کرکے انہیں کراچی کے مہاجروں اور تاجروں سے لڑوانا چاہتی ہے ۔ اس کیلئے سندھودیش کے حامی جرائم پیشہ افراد کی سہولت کاری کی جارہی ہے ، اسٹیبلشمنٹ اور حساس ادارے اس صورتحال کا نوٹس لیں مہاجر نہ تو پہلے کسی سے خوفزدہ ہوئے ہیں اور نہ اب کسی کی غلامی برداشت کریں گے ۔

 

