ملیر میں بدترین صورتحال سے شہریوں کی زندگی اجیرن،وحدت مسلمین
کراچی (اسٹاف رپورٹر)مجلس وحدت مسلمین ضلع ملیر کے صدر احسن عباس رضوی کا کہنا تھاکہ ملیر کے مختلف علاقوں میں صوبائی حکومت اور متعلقہ اداروں کی مسلسل بے حسی کے باعث شہری شدید مشکلات اور جان لیوا حادثات کا شکار ہو رہے ہیں۔
ضلع ملیرمیں شاہرائے شہید جان محمد نعیمی روڈ،ناد علی اسکوائر،جعفرطیار سوسائٹی سمیت دیگر علاقوں میں گیس لائنوں کی تنصیب کے نام پر سڑکوں کو کھود کر نامکمل چھوڑ دیا گیا ہے جس کے نتیجے میں اہم شاہراہیں گڑھوں میں تبدیل ہوچکی ہیں۔ ان گڑھوں میں سیوریج کا گندا پانی بھر جانے سے راستے بند ہوچکے ہیں، ٹریفک کی روانی متاثر ہے اور آئے روز موٹر سائیکل سوار، پیدل چلنے والے اور گاڑیاں حادثات کا شکار ہو رہی ہیں۔