ایس ایس پی ویسٹ کاانسدادِ پولیو مہم کے سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

  • کراچی
ایس ایس پی ویسٹ کاانسدادِ پولیو مہم کے سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

کراچی (اسٹاف رپورٹر )ایس ایس پی ویسٹ کاانسدادِ پولیو مہم کے پہلے روزمختلف علاقوں کا دورہ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔

سینئر سپرنٹنڈنٹ پولیس (ایس ایس پی) ویسٹ طارق الٰہی مستوئی نے انسدادِ پولیو مہم کے پہلے روز ڈسٹرکٹ ویسٹ کے مختلف علاقوں، یوسی آفسز اور قطر اسپتال کا دورہ کیااور پولیو ٹیموں کی سکیورٹی کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔پیر کو ترجمان ایس ایس پی ویسٹ کے مطابق پولیس کی جانب سے انسدادِ پولیو مہم کے دوران پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی کیلئے فول پروف انتظامات کیئے گئے ہیں،1100سے زائد پولیس افسران، جوان اور لیڈیز پولیس اہلکاروں کو سکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات کیا گیا ہے ، جو پولیو ٹیموں کی حفاظت کو یقینی بنا رہے ہیں۔

 

