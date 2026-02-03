شب برأت پر قبرستانوں میں صفائی یقینی بنائی جائے ،ڈپٹی میئر
کراچی (این این آئی) ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد نے ہدایت کی ہے کہ شب برأت کے موقع پر شہریوں کو قبرستانوں میں جانے کے دوران کسی بھی قسم کی دشواری نہ ہو۔۔۔
انہوں نے کہا کہ قبرستانوں کے اندر اور باہر صفائی ستھرائی کے مکمل انتظامات کیے جائیں، روشنی کی مناسب فراہمی یقینی بنائی جائے اور پانی کے انتظامات برقرار رکھے جائیں،ڈپٹی میئر کراچی نے کہا کہ قبرستانوں تک جانے والے راستوں کو ہموار اور محفوظ بنایا جائے تاکہ شہری آسانی سے اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر فاتحہ خوانی کر سکیں، انہوں نے کہا کہ گندگی اور سیوریج کے پانی کے مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے اور ضرورت پڑنے پر اضافی اقدامات کیے جائیں تاکہ ہر شہری کو بہترین سہولت فراہم ہو۔