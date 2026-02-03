صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شب برأت پر قبرستانوں میں صفائی یقینی بنائی جائے ،ڈپٹی میئر

  • کراچی
شب برأت پر قبرستانوں میں صفائی یقینی بنائی جائے ،ڈپٹی میئر

کراچی (این این آئی) ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد نے ہدایت کی ہے کہ شب برأت کے موقع پر شہریوں کو قبرستانوں میں جانے کے دوران کسی بھی قسم کی دشواری نہ ہو۔۔۔

 انہوں نے کہا کہ قبرستانوں کے اندر اور باہر صفائی ستھرائی کے مکمل انتظامات کیے جائیں، روشنی کی مناسب فراہمی یقینی بنائی جائے اور پانی کے انتظامات برقرار رکھے جائیں،ڈپٹی میئر کراچی نے کہا کہ قبرستانوں تک جانے والے راستوں کو ہموار اور محفوظ بنایا جائے تاکہ شہری آسانی سے اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر فاتحہ خوانی کر سکیں، انہوں نے کہا کہ گندگی اور سیوریج کے پانی کے مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے اور ضرورت پڑنے پر اضافی اقدامات کیے جائیں تاکہ ہر شہری کو بہترین سہولت فراہم ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

وزیراعلیٰ پنجاب کے متوقع دورہ میانوالی کیلئے اعلیٰ سطح کا اجلاس

میانوالی میں ریسکیو 1122 کی جنوری کارکردگی رپورٹ کا اجلاس

واں بھچراں میں کثیر المنزلہ عمارتوں کے مالکان کو آگ سے بچاؤ کے لازمی اقدامات کیلئے نوٹسز جاری

بکھر بار کو ماڈل ویلیج بنانے کیلئے ترقیاتی کام شروع کر دئیے ،عاصم میکن

بالہ مارکیٹ میں ہیوی مشینری کیسا تھ پختہ تجاوزات مسمار

بھیرہ میں ستھرا پنجاب مہم اور فلاحی اقدامات جاری :عشنہ طاہر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس