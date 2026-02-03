ٹوٹی سڑکیں،بدترین ٹریفک نظام ،کراچی شہری ایمرجنسی کی عملی تصویربن گیا ،ایم کیو ایم
کراچی (اسٹاف رپورٹر)متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے حق پرست اراکینِ سندھ اسمبلی نے کہا کہ کراچی اس وقت ایک ہمہ گیر شہری ایمرجنسی کی عملی تصویر بن چکا ہے۔
جہاں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں غیر معیاری اور عارضی پیوند کاری ،جگہ جگہ کھدی شاہراہیں، غیر قانونی تجاوزات کی سرکاری سرپرستی اور تاریخ کے بدترین ٹریفک جام نے شہری زندگی کو مفلوج کر دیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ شہر کی سڑکیں حادثات کا گڑھ بن چکی ہیں، موٹر سائیکل سوار روزانہ جانیں گنوا رہے ہیں جبکہ اربوں کے ترقیاتی فنڈز چند دن میں اکھڑنے والے پیچ ورک ناقص استرکاری اور کمیشنوں کی نذر ہو رہے ہیں، یہ صورتحال محض نااہلی نہیں بلکہ کراچی کو جان بوجھ کر تباہ کرنے کی منظم پالیسی کا تسلسل ہے ۔ انہوں نے بیان میں انکشاف کیا کہ شہر بھر میں تجاوزات اور پتھاروں کو مکمل سیاسی تحفظ حاصل ہے جس کے باعث ٹریفک نظام مکمل بیٹھ چکا ہے ، ایمبولینس، فائر بریگیڈ اور ریسکیو گاڑیاں گھنٹوں ٹریفک میں پھنسی رہتی ہیں ۔اراکینِ اسمبلی نے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ نااہلی نہیں کراچی کے خلاف باقاعدہ جنگ ہے ۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ رمضان سے قبل مستقل معیاری اور پائیدار استرکاری کی جائے ، ایمرجنسی ٹریفک پلان نافذ کیا جائے ۔