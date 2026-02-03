تعلیمی اداروں میں تلاوت ترجمے کیساتھ پڑھنے کیلئے قانون سازی کا مطالبہ
کراچی (این این آئی)پاکستان امن کونسل و المدنی اسلامک اکیڈمی کی مجلس شوری کے مشترکہ اجلاس میں حقوق قرآن و استقبال رمضان سیمینار 12فروری کو منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔۔۔
اور سیمینار کے مہمان خصوصی کے لیے دارالعلوم کراچی کے نائب صدر و مہتمم حضرت مولانا محمد زبیر اشرف عثمانی دامت برکاتہم عالی پر اتفاق کیا گیا جبکہ ایک متفقہ قرارداد میں حکومت پاکستان سے ملک بھر کے تعلیمی اداروں سرکاری و غیر سرکاری اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں و دیگر میں اسمبلی شروع کرتے وقت قرآن کریم کی تلاوت ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے قانون سازی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ اس موقع پر قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی عوام میں آگاہی و ذہن سازی کے حوالے سے علمائے کرام کے نام لکھے گئے خط کو 500مساجد کے امام تک پہنچانے کو سراہا گیا۔