صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیمی اداروں میں تلاوت ترجمے کیساتھ پڑھنے کیلئے قانون سازی کا مطالبہ

  • کراچی
تعلیمی اداروں میں تلاوت ترجمے کیساتھ پڑھنے کیلئے قانون سازی کا مطالبہ

کراچی (این این آئی)پاکستان امن کونسل و المدنی اسلامک اکیڈمی کی مجلس شوری کے مشترکہ اجلاس میں حقوق قرآن و استقبال رمضان سیمینار 12فروری کو منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔۔۔

 اور سیمینار کے مہمان خصوصی کے لیے دارالعلوم کراچی کے نائب صدر و مہتمم حضرت مولانا محمد زبیر اشرف عثمانی دامت برکاتہم عالی پر اتفاق کیا گیا جبکہ ایک متفقہ قرارداد میں حکومت پاکستان سے ملک بھر کے تعلیمی اداروں سرکاری و غیر سرکاری اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں و دیگر میں اسمبلی شروع کرتے وقت قرآن کریم کی تلاوت ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے قانون سازی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ اس موقع پر قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی عوام میں آگاہی و ذہن سازی کے حوالے سے علمائے کرام کے نام لکھے گئے خط کو 500مساجد کے امام تک پہنچانے کو سراہا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس