سجاول:سورج رائس مل منیجر قتل کا ملزم خیرو خاصخیلی گرفتار
بڈھوتالپر ، سجاول (نامہ نگاران) سجاول پولیس نے سورج رائس مل سجاول کے منیجر کے قتل کیس میں روپوش مرکزی ملزم خیر محمد عرف خیرو خاصخیلی کو گرفتار کرلیا۔
2022 میں سورج رائس مل کے منیجر نریش کمار کو قتل کیا گیا تھا۔ دوسری جانب بنوں تھانے کے 2025ء کے ساکر کیس میں انسدادِ دہشت گردی ایکٹ کے تحت نامزد دودو منگسی، انور منگسی سمیت 13 افراد کو بڑا ریلیف دیتے ہوئے ایڈیشنل سیشن جج سکندر امیر پوڑ نے تمام ملزمان کو الزامات سے باعزت بری کر دیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق پراسیکوشن کو ملزمان کے خلاف دہشت گردی کے الزامات ثابت کرنے میں ناکامی کا سامنا رہا۔پیش کی گئی شہادتیں قانونی معیار پر پوری نہ اتر سکیں۔