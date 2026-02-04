صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سجاول:سورج رائس مل منیجر قتل کا ملزم خیرو خاصخیلی گرفتار

  • کراچی
سجاول:سورج رائس مل منیجر قتل کا ملزم خیرو خاصخیلی گرفتار

بڈھوتالپر ، سجاول (نامہ نگاران) سجاول پولیس نے سورج رائس مل سجاول کے منیجر کے قتل کیس میں روپوش مرکزی ملزم خیر محمد عرف خیرو خاصخیلی کو گرفتار کرلیا۔

2022 میں سورج رائس مل کے منیجر نریش کمار کو قتل کیا گیا تھا۔ دوسری جانب بنوں تھانے کے 2025ء کے ساکر کیس میں انسدادِ دہشت گردی ایکٹ کے تحت نامزد دودو منگسی، انور منگسی سمیت 13 افراد کو بڑا ریلیف دیتے ہوئے ایڈیشنل سیشن جج سکندر امیر پوڑ نے تمام ملزمان کو الزامات سے باعزت بری کر دیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق پراسیکوشن کو ملزمان کے خلاف دہشت گردی کے الزامات ثابت کرنے میں ناکامی کا سامنا رہا۔پیش کی گئی شہادتیں قانونی معیار پر پوری نہ اتر سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈی سی کا ڈی ایچ کیو ہسپتال میں طبی سہولیات کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر کی ریونیو کچہری،ترقیاتی سکیموں کامعائنہ

ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس ، جاری سکیموں کا جائزہ

ڈی پی او کی تھانہ کوٹ وساوا اور رجوعہ میں کھلی کچہریاں

پنجاب دھی رانی پروگرام کے تحت اجتماعی شادیوں کی تقریب

جی سی ویمن یونیورسٹی میں دو روزہ کتاب میلہ کا افتتاح

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر