کوٹری:فائر سیفٹی کی خلاف ورزی پربیکری، مٹھائی کی دکان سیل
اسسٹنٹ کمشنر کے شہر کے مختلف علاقوں میں چھاپے ، فائر سیفٹی کاجائزہ لیادکان سے ملے نان کسٹم پیڈ سگریٹ ضبط، فائر سیفٹی انتظامات کے احکامات
کوٹری (نامہ نگار)ضلعی انتظامیہ جامشورو کی فائر سیفٹی کی خلاف ورزی پر کوٹری میں کارروائی کے دوران بیکری اور مٹھائی کی دکان سیل کردی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹری نے ٹیم کے ہمراہ مختلف مقامات پر چھاپے مارے ۔ تفصیلات کے مطابق ضلعی انتظامیہ جامشورو کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر کوٹری حسنین رضا نے ٹیم کے ہمراہ کوٹری کے مختلف مقامات اور تجارتی مراکز پر چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے فائر سیفٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ کارروائی کے دوران فائر سیفٹی کی خلاف ورزی پر بیکری اور مٹھائی کے کارخانے کو سیل کردیا گیا ہے ، جبکہ کنفیکشنری کی دکان پر نان کسٹم پیڈ سیگریٹ ملنے پر انہیں ضبط کرلیا گیا۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کوٹری نے بتایا کہ سندھ حکومت کے احکامات کے تحت کارروائی کا سلسلہ شروع کیا ہے ، فائر سیفٹی کی خلاف ورزی کسی صورت قابل قبول نہیں ہے ۔ کاروباری حضرات اور رہائشی پلازوں کو فائر سیفٹی کے احکامات دیئے گئے تھے ۔ مفاد عامہ پر کسی قسم کی لاپروائی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ فوری تجارتی ورہائشی پلازوں میں فائر سیفٹی کے انتظامات مکمل کرلئے جائیں، بصورت دیگر قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔