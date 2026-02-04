صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹری:فائر سیفٹی کی خلاف ورزی پربیکری، مٹھائی کی دکان سیل

  • کراچی
کوٹری:فائر سیفٹی کی خلاف ورزی پربیکری، مٹھائی کی دکان سیل

اسسٹنٹ کمشنر کے شہر کے مختلف علاقوں میں چھاپے ، فائر سیفٹی کاجائزہ لیادکان سے ملے نان کسٹم پیڈ سگریٹ ضبط، فائر سیفٹی انتظامات کے احکامات

کوٹری (نامہ نگار)ضلعی انتظامیہ جامشورو کی فائر سیفٹی کی خلاف ورزی پر کوٹری میں کارروائی کے دوران بیکری اور مٹھائی کی دکان سیل کردی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹری نے ٹیم کے ہمراہ مختلف مقامات پر چھاپے مارے ۔ تفصیلات کے مطابق ضلعی انتظامیہ جامشورو کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر کوٹری حسنین رضا نے ٹیم کے ہمراہ کوٹری کے مختلف مقامات اور تجارتی مراکز پر چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے فائر سیفٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ کارروائی کے دوران فائر سیفٹی کی خلاف ورزی پر بیکری اور مٹھائی کے کارخانے کو سیل کردیا گیا ہے ، جبکہ کنفیکشنری کی دکان پر نان کسٹم پیڈ سیگریٹ ملنے پر انہیں ضبط کرلیا گیا۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کوٹری نے بتایا کہ سندھ حکومت کے احکامات کے تحت کارروائی کا سلسلہ شروع کیا ہے ، فائر سیفٹی کی خلاف ورزی کسی صورت قابل قبول نہیں ہے ۔ کاروباری حضرات اور رہائشی پلازوں کو فائر سیفٹی کے احکامات دیئے گئے تھے ۔ مفاد عامہ پر کسی قسم کی لاپروائی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ فوری تجارتی ورہائشی پلازوں میں فائر سیفٹی کے انتظامات مکمل کرلئے جائیں، بصورت دیگر قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

وزیر مواصلات سے کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات ،سرمایہ کاری میں دلچسپی

قائداعظم یونیورسٹی میں فارابی سنٹر کا شاندار افتتاح

اسلام آباد میں بلا تعطل پانی کی فراہمی اولین ترجیح ، چیئرمین سی ڈی اے

چوہدری رحمت علی بارے حقائق سے قوم کو آگاہ کیا جائے، سردار یوسف

جمہوریت کیلئے سب سے زیادہ قربانیاں پی پی نے دیں، گورنر پنجاب

مضبوط ریسرچ کلچر کے بغیر قومی ترقی کا خواب ادھورا، پرویز اشرف

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر