لاڑکانہ:اساتذہ کیخلاف مقدمات، گسٹا کا تدریسی عمل کا بائیکاٹ

سیکریٹری کی جانب سے شوکاز نوٹس اجرا کیخلاف بھی بینر اٹھاکر احتجاج کیازیادتیوں کا وزیر اعلیٰ نوٹس لیں ورنہ احتجاج کا دائرہ بڑھایا جائے گا، رہنما

لاڑکانہ(بیورورپورٹ)لاڑکانہ میں اساتذہ پر مقدمات اندراج کے خلاف گسٹا کی جانب سے تدریسی عمل کا بائیکاٹ کیا گیا، جبکہ سیکریٹری کی جانب سے شوکاز نوٹس اجرا کیخلاف بینر اٹھا کر مظاہرے بھی کئے ۔ گورنمنٹ میونسپل ہائر سیکنڈری اسکول، گورنمنٹ پائلٹ ہائر سیکنڈری اسکول، گورنمنٹ دینی مدرسہ ہائی اسکول سمیت دیگر اسکولوں میں تدریس معطل رہی۔ اس موقع پر گسٹا رہنماؤں شعبان لغاری، علی اکبر، رضا محمد بھٹو، ذوالفقار سومرو، غلام عباس سرہیو، علی حسن کھوکھر اور دیگر نے کہا کہ محکمہ تعلیم کی جانب سے جان بوجھ کر لاڑکانہ ضلع میں تعلیم کو تباہ کیا جارہا ہے ، محکمہ تعلیم نے 18 گریڈ کے ڈی ای او سیکنڈری عبدالرشید چانڈیو کو مقرر کیا ہے جو مسلسل اساتذہ کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، چند روز قبل گسٹا رہنماؤں اور اساتذہ عبدالحمید ابڑو، نظر محمد مغیری، دلدار چانڈیو سمیت 8 افراد کے خلاف سول لائن تھانے میں جھوٹی ایف آئی آر درج کرائی گئی، جس کے بعد حال ہی میں سیکریٹری تعلیم زاہد عباسی نے 12 اساتذہ کو شوکاز نوٹس جاری کیے ہیں جو بڑی زیادتی ہے ، ہم وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، صوبائی وزیر تعلیم اور دیگر متعلقہ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ ڈی ای او سیکنڈری عبدالرشید چانڈیو کو ہٹا کر 19 گریڈ کے افسر کو مقرر کیا جائے ، اساتذہ کے خلاف درج جھوٹی ایف آئی آر ختم کی جائے اور شوکاز نوٹس واپس لیے جائیں، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔

