میرپور خاص:حیسکو نے لوڈ شیڈنگ دورانیہ بڑھانے کی تیاری کرلی
گرمیاں آنے سے قبل ہی باقاعدہ سفارش، 11کے وی فیڈر پردورانیہ 8گھنٹے ہوگاہیر آباد دورانیہ 6گھنٹے ، میر آباد ایک گھنٹہ بڑھانے کی سفارش، خط حیدر آباد ارسال
میرپور خاص (بیورو رپورٹ)حیسکو نے گرمیوں کی آمد سے قبل ہی صارفین کو ایک اور مشکل سے دوچار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے حیسکو میرپورخاص کی جانب سے لوڈشیڈنگ کے دورانیے میں کم از کم دو گھنٹے اضافے کی باقاعدہ سفارش کر دی گئی ہے ۔ تفصیلات کے مطابق میرپورخاص شہر اور گردونواح کے متعدد 11 کے وی فیڈرز پر لوڈشیڈنگ 6 گھنٹے کے بجائے 8 گھنٹے کرنے کی تجویز دی گئی ہے ، ان فیڈرز میں غریب آباد، بسمہ اللہ ٹاؤن، نوازآباد، سٹی، محمودآباد، لنکنگ، MPK 1+4، میرواہ، سیٹلائٹ ٹاؤن، کشوری لال اور اسماعیل شاہ بابا شامل ہیں، اسی طرح ہیرآباد میں لوڈشیڈنگ کا دورانیہ 4 گھنٹے سے بڑھا کر 10 گھنٹے ، انڈسٹریل ایریا میں 4 کے بجائے 6 گھنٹے جبکہ میرآباد میں 11 کے بجائے 12 گھنٹے کرنے کی سفارش کی گئی ہے ۔ ذرائع کے مطابق یہ سفارش حیسکو میرپورخاص کے ایگزیکٹو انجینئر امجد علی شیخ کی جانب سے 30 جنوری کو پی ٹی سی حیسکو حیدرآباد کو ارسال کیے گئے ایک خط کے ذریعے کی گئی ہے ۔ صارفین کا کہنا ہے کہ مختلف علاقوں میں ٹرانسفارمرز پر بڑے میٹرز نصب کیے جا رہے ہیں، جبکہ ٹرانسفارمر خراب ہونے کی صورت میں صارفین کو نجی افراد سے مرمت کرانے پر مجبور کیا جاتا ہے ۔ تاجروں کے مطابق رمضان المبارک سے قبل اس قسم کا مبینہ بدترین لوڈشیڈنگ شیڈول نافذ کرنا عوام کو ذہنی اور معاشی طور پر پریشان کرنے کے مترادف ہے ۔ شہری حلقوں اور تاجر تنظیموں نے مطالبہ کیا ہے کہ لوڈشیڈنگ کے دورانیے میں کمی کی جائے۔