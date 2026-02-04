حیدر آباد:نادہندہ بلڈرز، ڈویلپرز کیخلاف کریک ڈاؤن کاحکم
ہاؤسنگ اسکیموں کے ڈویلپمنٹ چارجز چیک باؤنس ہوئے ، ڈی جی ایچ ڈی اے برہمحتمی نوٹس کی ہدایت، خزانے کو نقصان پہنچانے پررعایت نہیں ہوگی، ڈاکٹر افشاں
حیدر آباد بیورو رپورٹ)ڈائریکٹر جنرل ادارہ ترقیات حیدرآباد (ایچ ڈی اے ) ڈاکٹر افشاں رباب سید نے مختلف ہاؤسنگ اسکیموں کی جانب سے ایکسٹرنل ڈیولپمنٹ چارجز کے چیک باؤنس ہونے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے نادہندہ بلڈرز / ڈویلپرز کیخلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈان کا حکم دے دیا ،اور حتمی نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کی، ان کا کہنا تھا کہ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے والوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی، میڈیا سیل ایچ ڈی اے کے جاری اعلامئے کے مطابق گزشتہ روز ڈی سی ریکوری کے حوالے سے ایک اہم اجلاس کی صدارت کر رہی تھیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ درجنوں نجی ہاؤسنگ اسکیموں کے مالکان نے ایکسٹرنل ڈیولپمنٹ چارجز کی مد میں جو پوسٹ ڈیٹڈ چیکس مختلف اوقات میں جمع کرائے تھے ، وہ بینکوں سے مسترد ہو چکے ہیں۔ اس صورتحال پر ڈائریکٹر جنرل ایچ ڈی اے نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ایسے بلڈرز، ڈیولپرز کے خلاف قانونی کارروائی کی ہدایت کی۔ انہوں نے مذکورہ بلڈرز کو واجب الادا ای ڈی سی چارجز اندرون سات یوم جمع کرانے کے حتمی نوٹسز جاری کرتے ہوئے متنبہ کیا کہ دی گئی مہلت کے دوران تعاون نہ کرنے والے بلڈرز کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس ضمن میں عوام الناس کو بھی مشورہ دیا گیا کہ وہ کسی بھی ہاؤسنگ اسکیم میں سرمایہ کاری سے قبل (ایچ ڈی اے ) کے متعلقہ شعبے سے واجبات کی کلیئرنس رپورٹ ضرور حاصل کر لیں تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کی پریشانی یا قانونی پیچیدگی سے بچاجاسکے ۔