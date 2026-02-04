صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ساتھی کی فائرنگ سے زخمی نوجوان دم توڑ گیا

نوجوان اور اس کے قتل میں ملوث ساتھی کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج ہے پولیس نے دوران علاج دم توڑ جانے والے حامد کا ویڈیو بیان بھی قلمبند کیا تھا

کراچی(اسٹاف رپورٹر)شاہ لطیف ٹاؤن میں دوروز قبل فائرنگ سے شدید زخمی ہونے والا نوجوان دوران علاج دم توڑ گیا ، پولیس کے مطابق مقتول نوجوان کو اس کے ساتھی نے فائرنگ کرکے زخمی کیا تھا۔زخمی نوجوان نے اسپتال پہنچ کرظاہر کیا تھا کہ اسے ڈکیتی کی واردات کے دوران ڈاکوؤں نے فائرنگ کرکے زخمی کیا ہے ، مقتول نوجوان اور اس کے قتل میں ملوث ساتھی پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج ہے۔ رپورٹ کے مطابق اتوار کو شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کے علاقے موسیٰ گوٹھ میں واقع نجی اسکول کے قریب فائرنگ کے واقعے میں ایک نوجوان ٹانگ میں گولی لگنے سے شدید زخمی ہوگیا تھا جسے فوری طور پر جناح اسپتال منتقل کردیا گیا جہاں نوجوان 2 روز تک زیر علاج رہنے کے بعد منگل کو دوران علاج دم توڑ گیا۔مقتول کی شناخت حامد ولد نذر گل کے نام سے کی گئی جوعبداللہ گوٹھ کا رہائشی اور نجی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ شاہ لطیف پولیس نے بتایا کہ دوران تفتیش زخمی نوجوان نے انکشاف کیا کہ اسے اس کے ساتھی ثنا اللہ نے فائرنگ کرکے زخمی کیا۔ پولیس کے مطابق دوران علاج دم توڑ جانے والے نوجوان کا ویڈیو بیان بھی قلمبند کیا گیا تھا شاہ لطیف ٹاؤن پولیس کے مطابق مقتول نوجوان حامد اور اس کا ساتھی ثنا اللہ ایک مقدمے میں پہلے بھی گرفتار ہوچکے ہیں۔انھوں نے بتایا کہ مقتول نوجوان کے قتل میں ملوث اس کا ساتھی ثنااللہ فرار ہے جس کی گرفتاری کی کوشش کی جا رہی ہیں۔

