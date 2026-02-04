صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شبِ برات میں بلا تعطل گیس فراہمی کا اعلان

کراچی(اسٹاف رپورٹر)شبِ برات کے موقع پر صارفین کو سہولت فراہم کرنے کیلئے سوئی سدرن گیس کمپنی کی انتظامیہ نے سحری اورافطاری کے اوقات میں گیس کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے خصوصی انتظامات مکمل کر لیے ۔

 ترجمان سوئی سدرن کمپنی نے 4فروری 2026 کو صبح ساڑھے تین بجے سے گیس کی فراہمی شروع کرنے کا فیصلہ کیاہے تاکہ شہری بلا کسی پریشانی کے سحری کے انتظامات انجام دے سکیں۔ ترجمان سلمان احمد صدیقی نے بتایا کہ شبِ برات کے موقع پر سحری اور افطاری کے اوقات میں گیس کی فراہمی بلا تعطل جاری رکھی جائے گی جبکہ اس کے علاوہ پورے دن گیس کی سپلائی معمول کے مطابق رہے گی۔

