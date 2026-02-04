ماجو کنیکٹ:حیدرآباد کے طلبا کو کیریئر اور اعلیٰ تعلیم کے مواقع
جیکسٹن ،ڈیجیٹل سندھ اور ڈاٹ کام سمیت 10 تعلیمی و ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ کی شرکتحیدرآباد و اطراف کے علاقوں سے 250سے زائد طلبا اور والدین بھی شریک ہوئے
حیدرآباد (نمائندہ خصوصی) محمد علی جناح یونیورسٹی کراچی کے زیرِ اہتمام ماجو کنیکٹ 2026 کے تحت تعلیمی آگاہی اور داخلہ سرگرمی پبلک اسکول لطیف آباد، حیدرآباد میں منعقد ہوئی، جس میں حیدرآباد اور گرد و نواح سے تعلق رکھنے والے 250 سے زائد طلبہ و طالبات اور ان کے والدین نے بھرپور شرکت کی۔ محمد علی جناح یونیورسٹی کے مارکیٹنگ ڈائریکٹر مرزا نوید بیگ نے موٹیویشنل سیشن میں طلبا میں خود اعتمادی، فوکس اور سیلف موٹیویشن پر کونسلنگ کی اور طلبا کے سوالات کے تسلی بخش جوابات بھی دیئے ۔ماجو کے میڈیا منیجر ثاقب ابڑو نے بتایا کہ فرسٹ ایئر، انٹرمیڈیٹ اور انڈرگریجویٹ طلبا کے لیے آن اسپاٹ تحریری ٹیسٹ اور انٹرویوز کا اہتمام کیا گیا، جبکہ یونیورسٹی کے انڈرگریجویٹ اور ماسٹرز پروگرامز، اسکالر شپس اور کیریئر کے مواقع سے متعلق تفصیلی رہنمائی فراہم کی گئی۔ ماجو کنیکٹ 2026میں جیکسٹن ایجوکیشن ، ڈیجیٹل سندھ انسٹیٹیوٹ، ڈاٹ کام انسٹیٹیوٹ، امیجن انسٹیٹیوٹ سمیت 10معروف تعلیمی اور ٹریننگ اداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈیجیٹل سندھ کے سی ای او شفیق احمد، ڈاٹ کام کے سی ای او عرفان شاہ اور جیکسٹن ایجوکیشن کی ڈائریکٹر آپریشنزمونا شاہ بھی موجود تھیں۔ پبلک اسکول لطیف آباد کے پرنسپل اقبال میمن، وائس پرنسپل افضال میمن اور اسکول انتظامیہ کی جانب سے ایونٹ کے انعقاد میں مکمل تعاون فراہم کیا گیا۔