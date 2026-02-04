لیبر قوانین پر عملدرآمد سے متعلق درخواست مسترد
کوئی ورکر آیا ، نہ کسی متاثرہ مزدور نے کسی ادارے سے رجوع کیا ،عدالتوکیل کے روسٹرم نہ چھوڑنے پرپولیس طلب،طارق منصورروتے ہوئے نکل آئے
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے سندھ میں لیبر قوانین پر عملدرآمد سے متعلق دائر درخواست سماعت کے بعد مسترد کر دی، عدالت میں درخواست کی سماعت کے دوران درخواست گزار طارق منصور ایڈووکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ صوبے بھر میں ساڑھے آٹھ لاکھ سے زائد مزدور متاثر ہو رہے ہیں اور ان کے بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔جسٹس یوسف علی سعید نے وکیل درخواست گزار سے استفسار کیا کہ نہ تو کوئی ورکر عدالت آیا ہے اور نہ ہی کسی متاثرہ مزدور نے کسی ادارے سے رجوع کیا ہے ، ایسے میں آپ کیوں عدالت آئے ہیں؟ اس پر وکیل درخواست گزار نے جواب دیا کہ تمام مزدور غریب ہیں اور عدالت آنے کی استطاعت نہیں رکھتے ۔
سرکاری وکیل نے کہا کہ حکومت نے مڈل مین اور کنٹریکٹرز کے نظام کو ختم کر کے مزدوروں سے متعلق براہ راست قانون سازی کی ہے اور لیبر قوانین پر عملدرآمد کیا جا رہا ہے ۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد مختصر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ آپ متاثرہ فریق نہیں ہیں، اس لیے درخواست مسترد کی جاتی ہے ۔ فیصلے کے بعد عدالت نے وکیل درخواست گزار کو بار بار روسٹرم چھوڑنے کی ہدایت کی، تاہم روسٹرم نہ چھوڑنے پر عدالت نے پولیس کو طلب کر لیا۔ اس موقع پر طارق منصور ایڈووکیٹ نے کہا کہ مجھے کمرہ عدالت سے باہر پھینکوا دیں۔ بعد ازاں طارق منصور ایڈووکیٹ روتے ہوئے کمرہ عدالت سے باہر نکل آئے ۔