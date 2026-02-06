میرپور خاص:بلڈر قتل کیس میں نامزد مزید 3مرکزی ملزم گرفتار
سلیم، عمار، عامر کی نشاندہی پرقتل میں استعمال اسلحہ برآمد، ڈسٹرکٹ بار کاتشکر
میرپور خاص (بیورو رپورٹ)زمین کے تکرار کے نتیجہ میں قتل ہونے والے مشہور بلڈر و ایڈووکیٹ شہزاد چوہدری کے قتل کے مقدمے میں اہم پیش رفت، مزید 03 مرکزی ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا ۔ تفصیلات کے مطابق چند روز پہلے سیٹلائٹ ٹاؤن تھانے کی حدود جی آر کالونی میں زمین کے تنازع پر ایڈووکیٹ چوہدری شہزاد کو ایف آئی آر میں نامزد ملزمان نے بہیمانہ قتل کردیا تھا، جھگڑے کے دوران چوہدری شہزاد کے ملازم غلام صابر پر بھی تشدد کیا گیا جس کے باعث وہ زخمی ہوگیا تھا۔ اس واقعہ کا مقدمہ فریادی چوہدری گوہر الرحمن کی مدعیت میں مقدمہ نامزد اور 5/6 نامعلوم ملزمان کے خلاف سیٹلائٹ ٹاؤن تھانے پر درج کیا گیا، ملزمان کی بروقت گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دی گئی، جس نے مختلف مقامات پر چھاپے مارے ، اور قتل میں ملوث 3 اہم مرکزی ملزمان امداد عرف سلیم لاشاری، عمار لاشاری، عامر لاشاری کو گرفتار کر لیا گیا ، ملزمان کی نشاندہی پر قتل میں استعمال کیا گیا اسلحہ برآمد کر لیا۔ یاد رہے مندرجہ بالا ٹیم نے پہلے بھی اسی کیس میں نامزد تین ملزمان بنام فتح لاشاری اور عبدالسلام لاشاری اور مصری لاشاری کو گرفتار کرلیا تھا، مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیم کی کوششیں جاری ہیں ، اس موقع پر موجود ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میرپورخاص کے صدر افضل ورک و دیگر نے پولیس ٹیم کی کوششوں کو سراہا اور پولیس کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔