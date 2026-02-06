کوٹری:موروثی جائیداد کاکھاتہ مبینہ ملی بھگت سے بدلنے کاالزام
2ایکڑ زرعی زمین بااثر شخص کے حوالے کرنے کی کوشش، ریونیو افسران ملوثمتاثرہ یتیم بچیوں کا احتجاج، اعلیٰ سطحی تحقیقات کرکے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ
کوٹری (نامہ نگار)کوٹری کے رہائشی خاندان کا موروثی جائیداد کا کھاتہ مبینہ ریونیو افسران کی ملی بھگت سے بدلنے کا الزام لگایا گیا ہے ۔2 ایکڑ زرعی زمین بااثر شخص کے حوالے کرنے کی کوشش پر متاثرہ یتیم بچیوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ تفصیلات کے مطابق بدین میں بااثر افراد کی جانب سے یتیم بچیوں کے فوتی کھاتے میں مبینہ طور پر غیرقانونی ردوبدل کر کے ایک بااثر شخص کا نام شامل کئے جانے اور اس کے حصے میں آنے والی 2 ایکڑ زرعی زمین قبضے میں دینے کی کوشش کا انکشاف ہوا ہے ۔ کوٹری میں رہائش پذیر یتیم بچیاں رخسانہ دختر خمیسو لاشاری، شبانہ، فرزانہ، زینب اور بابرہ نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کے والد خمیسو لاشاری کے فوتی کھاتے میں مبینہ طور پر ردوبدل کر کے ایک بااثر شخص کا نام شامل کیا گیا، جس کے نتیجے میں بدین میں واقع 2 ایکڑ زرعی زمین اس کے نام منتقل کرنے کی کوشش کی گئی۔متاثرہ بچیوں نے الزام لگایا کہ ان کی وراثتی زمین ہڑپ کرنے کی منظم سازش کی جا رہی ہے ، فوتی کھاتے میں کی گئی مبینہ ردوبدل کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کر کے انصاف فراہم کیا جائے ۔ اس سلسلے میں چند روز قبل کمشنر حیدرآباد، اسسٹنٹ کمشنر اور مختارکار بدین کو تحریری درخواست بھی دی گئی ہے ، مگر اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیراعلی سندھ معاملے کا نوٹس لیکر انصاف فراہم کریں۔