محراب پور:سود خوروں سے تنگ تاجر پھندے سے جھول گیا
دیوان قندن دھمکیوں سے تنگ تھا، کچھ عرصہ قبل پریس کانفرنس بھی کرچکا تھاقومی شاہراہ پردھرنا، کارروائی کا مطالبہ، دوسرے واقعہ میں نوجوان دریا میں کود گیا
محراب پور (نمائندہ دنیا)سود خوروں نے ایک اور گھر کا چراغ گل کردیا، نوجوان تاجر نے پھندے سے جھول کر جان دے دی، جبکہ ایک اور واقعہ میں نوجوان نے دریائے سندھ میں کود کر خود کشی کرلی، جس کی لاش غوطہ خوروں نے نکال لی۔ کنڈیارو کے مشہور تاجر دیوان قندن داس نے سود کا کاروبار کرنے والوں کی دھمکیوں سے تنگ آکر خودکشی کی۔ کنڈیارو بینک اسکینڈل منیجر منصور ٹانوری فراڈ کے بعد سے تاجر کو سود خور مافیا کی طرف سے دھمکیاں مل رہی تھیں، جس پر اس نے کچھ عرصہ قبل پریس کانفرنس بھی کی تھی، تاجر کی خودکشی پر شہریوں ، قوم پرست جماعتوں نے احتجاج کرتے ہوئے قومی شاہراہ پر دھرنا دیا جس سے ٹریفک کی آمد ورفت بند ہوگئی، مظاہرین نے سود خور مافیا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا،دوسری طرف مورو دادو پل پر دریائے سندھ میں چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے والے نوجوان کی لاش انتظامیہ نے مقامی غوطہ خور کی مدد سے برآمد کر لی ہے ، کورائی پولیس کے مطابق خودکشی کرنے والے نوجوان کا نام احمد جتوئی ولد لیاقت علی جتوئی ہے ، جو گاؤں احمد خان جتوئی کا رہائشی تھا، اس سلسلے میں پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے۔