نوڈیرو:چمگادڑوں کی غیر معمولی افزائش سے باغ مالکان پریشان

  • کراچی
امرود سمیت دیگر پھلوں کو شدید نقصان، رواں سیزن آمدن متاثر ہونے کاخدشہماہرین نے نیپاہ وائرس پھیلنے کا خدشہ بھی ظاہر کردیا، کھلے پھل سے احتیاط کا مشورہ

نوڈیرو (نمائندہ دنیا)نوڈیرو شہر اور گرد و نواح میں چمگادڑوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافے نے شہریوں اور باغ مالکان کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا ہے ، رات کے اوقات میں پھلدار درختوں، خاص طور پر امرود کے باغات میں چمگادڑوں کی بڑی تعداد دیکھی جا رہی ہے ، جس کے باعث پھلوں کو نمایاں نقصان پہنچ رہا ہے ، باغ مالکان کا کہنا ہے کہ چمگادڑ امرود اور دیگر پھل کھانے کے ساتھ ساتھ انہیں خراب بھی کرتے ہیں، جس سے انہیں بھاری مالی نقصان کا سامنا ہے ۔ متاثرہ باغبانوں کے مطابق اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو رواں سیزن میں ان کی آمدن شدید متاثر ہو سکتی ہے ۔ دوسری جانب ماہرین صحت کے مطابق چمگادڑوں سے بعض خطرناک بیماریاں منتقل ہونے کا خدشہ موجود ہے ، جن میں نیپاہ وائرس جیسی مہلک بیماری بھی شامل ہے ، اس لیے اس معاملے کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔ ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور کھلے پھلوں کے استعمال سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے ، شہریوں اور باغ مالکان نے حکومتِ سندھ اور متعلقہ محکموں سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر احتیاطی اقدامات کئے جائیں، باغات کے تحفظ کے لیے رہنمائی فراہم کی جائے اور عوام میں آگاہی مہم شروع کی جائے تاکہ ممکنہ صحت کے خطرات سے بچا جا سکے۔

 

