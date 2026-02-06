صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صنعتوں کوبلا تعطل گیس فراہمی اولین ترجیح، جی ایم سوئی سدرن

  • کراچی
ہفتے اور اتوار کو جزوی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ، مکمل بند نہیں کی جاتی، فاروق نظامانیمیٹر میں گیس کیساتھ پارٹیکلز شمولیت سے پریشر کم ہوتا ہے ، حیدرآبادمیں گفتگو

حیدر آباد (بیورو رپورٹ)صنعتوں کو مسلسل، مستحکم اور بلا تعطل گیس کی فراہمی ایس ایس جی سی کی اولین ترجیح ہے ۔ یہ بات فاروق نظامانی (جنرل منیجر سوئی سدرن گیس کمپنی)نے حیدرآباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ انڈسٹری کے دورے کے دوران کہی۔ انہوں نے چیمبر کے صدر سلیم میمن کی جانب سے اٹھائے گئے نکات کے جواب میں مزید کہا کہ ہفتہ اور اتوار کو کچھ لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے ، لیکن مکمل بندش نہیں کی جاتی۔ سسٹم کے ذریعے مسلسل جائزہ لیا جاتا ہے کہ کس علاقے میں کس حد تک یونٹس فعال ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ بعض اوقات میٹر میں موجود کیمیکل ڈیوائس میں گیس کے ساتھ کچھ پارٹیکلز داخل ہو جاتے ہیں، جس سے ڈیوائس سست ہو جاتی ہے اور پریشر میں کمی واقع ہوتی ہے ۔ تاہم جہاں حقیقی گیس کے مسائل ہیں، وہاں سروے کے ذریعے مستقل حل فراہم کیا جائے گا۔ صنعتوں کے حوالے سے نو بجے کے بعد پریشر ڈراپ ہونے کے مسئلے پر بھی ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پریشر فراہم کیا جا سکے ۔ اس سے قبل صدر چیمبر سلیم میمن نے اپنے استقبالیہ کلمات میں کہا کہ گیس کی بلا تعطل اور مناسب فراہمی صنعت کی ریڑھ کی ہڈی ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ حیدرآباد اور سندھ کے صنعتی علاقوں میں گیس کی فراہمی کا مسئلہ شدید حد تک سنگین ہو چکا ہے ۔سکندر علی راجپوت نے اس موقع پر کہا کہ یہ مسائل نہ صرف کاروباری بقا بلکہ قومی معیشت اور روزگار کے لیے بھی سنجیدہ خطرہ ہیں۔

 

