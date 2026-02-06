صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حیدرآباد (بیورو رپورٹ)سائٹ ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے اعلیٰ سطحی وفد نے چیف ایگزیکٹو آفیسر حیسکو فیض اﷲ ڈاہری سے ملاقات کی۔

اس دوران وفد نے سندھ اسمال انڈسٹریز کے علاقوں میں لوڈشیڈنگ فری فیڈر کے قیام کا معاملہ بھرپور انداز میں اٹھایا۔ وفد کے سربراہ عامر شہاب نے کہا کہ صنعتی علاقوں میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی براہِ راست پیداواری عمل، برآمدات، روزگار اور ملکی معیشت سے جڑی ہوئی ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سندھ اسمال انڈسٹریز کے تمام صنعتی زونز کو فوری طور پر لوڈشیڈنگ فری فیڈر پر منتقل کیا جائے ، حیسکو چیف نے وفد کو یقین دہانی کرائی کہ لوڈشیڈنگ فری فیڈر کے قیام پر عملی کام جاری ہے اور انشاء اﷲ آئندہ ماہ تک اس حوالے سے پیش رفت ممکن ہو سکے گی۔

 

