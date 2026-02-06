صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مشتعل خاتون کا گاڑی پر پتھراؤ ،ڈرائیور کو تھپڑ جڑ دیا

  • کراچی
مشتعل خاتون کا گاڑی پر پتھراؤ ،ڈرائیور کو تھپڑ جڑ دیا

میری گاڑی کو ٹکر کیسے ماری؟ واقعے کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرلپولیس کا نوٹس ،متاثرہ افراد سے رابطے کی کوششیں تیزکردی گئیں

کراچی (اسٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) شہرقائد میں گلستانِ جوہر منور چورنگی کے قریب سڑک پر مشتعل خاتون نے گاڑی پر پتھراؤ کرتے ہوئے کار ڈرائیور کو تھپڑ مار دیا ،واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیاہ رنگ کی گاڑی میں سوار خواتین سفید رنگ کی گاڑی پر پتھراؤ کر رہی ہیں جب کہ سیاہ رنگ کی گاڑی کے قریب 3 خواتین موجود ہیں جو سفید کار کے ڈرائیور کو مغلظات بکتی رہیں ۔ میری گاڑی کو ٹکر کیسی ماری؟خاتون مسلسل نازیبا الفاظ بھی استعمال کرتی رہی،ٹکر مارنے والی کار سے خاتون نے اتر کر مشتعل خاتون کو سمجھانا بھی چاہا،ویڈیو میں یہ منظر بھی سامنے آیا کہ جیسے ہی ڈرائیور گاڑی سے باہر نکلا تو سیاہ کپڑوں میں ملبوس خاتون نے اسے تھپڑ جڑ دیا۔ اس دوران سفید رنگ کی گاڑی میں سوار نے موبائل ویڈیو بنانا شروع کردی جب کہ مشتعل تینوں خواتین اپنی سیاہ رنگ کی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوگئیں۔ ایس ایچ او تھانہ گلستان جوہر نوید سومرو کے مطابق تاحال اس واقعے کے حوالے سے گلستانِ جوہر تھانے میں کوئی باضابطہ شکایت درج نہیں کرائی گئی۔ تاہم ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے اور متاثرہ افراد سے رابطے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔پولیس کا کہنا ہے کہ یہ بھی تفتیش کی جا رہی ہے کہ وائرل ویڈیو نئی ہے یا پرانی جب کہ واقعے کی اصل وجوہات جاننے کے لیے مزید تحقیقات جاری ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کچہری چوک انڈر پاس مقررہ وقت میں مکمل کیاجا ئے ،کمشنر راولپنڈی

ٹینتھ اور الیونتھ ایونیو کا تعمیراتی پلان بنانے کی ہدایت

تمام پاکستانی کشمیری عوام کیساتھ کھڑے ہیں، ڈی سی راولپنڈی

پاکستانیوں کیلئے ورک ویزے جلد شروع کرینگے، سفیر یو اے ای

آر اے بازار پولیس نے پتنگوں ڈوروں سے بھری سوزوکی قبضہ میں لے لی، 2ملزم گرفتار

ایک نوجوان گرین بس، دوسرا کار کی ٹکر سے جاں بحق

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ