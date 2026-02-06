مشتعل خاتون کا گاڑی پر پتھراؤ ،ڈرائیور کو تھپڑ جڑ دیا
میری گاڑی کو ٹکر کیسے ماری؟ واقعے کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرلپولیس کا نوٹس ،متاثرہ افراد سے رابطے کی کوششیں تیزکردی گئیں
کراچی (اسٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) شہرقائد میں گلستانِ جوہر منور چورنگی کے قریب سڑک پر مشتعل خاتون نے گاڑی پر پتھراؤ کرتے ہوئے کار ڈرائیور کو تھپڑ مار دیا ،واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیاہ رنگ کی گاڑی میں سوار خواتین سفید رنگ کی گاڑی پر پتھراؤ کر رہی ہیں جب کہ سیاہ رنگ کی گاڑی کے قریب 3 خواتین موجود ہیں جو سفید کار کے ڈرائیور کو مغلظات بکتی رہیں ۔ میری گاڑی کو ٹکر کیسی ماری؟خاتون مسلسل نازیبا الفاظ بھی استعمال کرتی رہی،ٹکر مارنے والی کار سے خاتون نے اتر کر مشتعل خاتون کو سمجھانا بھی چاہا،ویڈیو میں یہ منظر بھی سامنے آیا کہ جیسے ہی ڈرائیور گاڑی سے باہر نکلا تو سیاہ کپڑوں میں ملبوس خاتون نے اسے تھپڑ جڑ دیا۔ اس دوران سفید رنگ کی گاڑی میں سوار نے موبائل ویڈیو بنانا شروع کردی جب کہ مشتعل تینوں خواتین اپنی سیاہ رنگ کی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوگئیں۔ ایس ایچ او تھانہ گلستان جوہر نوید سومرو کے مطابق تاحال اس واقعے کے حوالے سے گلستانِ جوہر تھانے میں کوئی باضابطہ شکایت درج نہیں کرائی گئی۔ تاہم ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے اور متاثرہ افراد سے رابطے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔پولیس کا کہنا ہے کہ یہ بھی تفتیش کی جا رہی ہے کہ وائرل ویڈیو نئی ہے یا پرانی جب کہ واقعے کی اصل وجوہات جاننے کے لیے مزید تحقیقات جاری ہیں۔