بلڈنگ اتھارٹی میں یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا، قومی پرچم سرنگوں
کشمیریوں کی آزادی اور حقِ خودارادیت کے حصول کیلئے خصوصی دعاؤں کا اہتمام شہدا کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی، عالمی برادری کی سنجیدگی ناگزیر ہے ، ڈی جی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)حکومتِ سندھ اور صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کی ہدایات کے مطابق سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی (ایس بی سی اے ) میں 5 فروری کو یومِ یکجہتی کشمیر پورے وقار، سنجیدگی اور احترام کے ساتھ منایا گیا، جس کا مقصد بھارتی زیرِ قبضہ جموں و کشمیر کے مظلوم عوام سے یکجہتی کا اعادہ کرنا تھا۔اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل ایس بی سی اے مزمل حسین ہالیپوٹو کی ہدایات پر اتھارٹی کے تمام ضلعی، دفاتر میں قومی پرچم، سرنگوں (Half-Mast) رکھا گیا۔ کشمیری شہدا کے ایصالِ ثواب، کشمیری عوام کی جدوجہدِ آزادی اور حقِ خودارادیت کے حصول کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔یومِ کشمیر کے موقع پر کشمیری شہدا کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی مزمل حسین ہالیپوٹو نے یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ کشمیری عوام کئی دہائیوں سے اپنے جائز حقِ خودارادیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جس پر عالمی برادری کی سنجیدہ توجہ اور عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا، جبکہ اقوامِ متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا منصفانہ اور پائیدار حل وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ڈائریکٹر جنرل ایس بی سی اے نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ یومِ کشمیر مظلوم کشمیری عوام سے اظہارِ یکجہتی، ان کی قربانیوں کو خراجِ تحسین پیش کرنے اور ان کے جائز حق کے لیے آواز بلند کرنے کا دن ہے ۔