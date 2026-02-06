صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
کے پی ٹی میں یومِ یکجہتی کشمیر کی تقریب، بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج

کراچی(بزنس رپورٹر)کراچی پورٹ ٹرسٹ کے ہیڈ آفس میں کشمیر سے اظہارِ یکجہتی کی ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں کے ۔۔۔

پی ٹی افسران اور ملازمین نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر بھارتی ریاستی ظلم و بربریت کے خلاف بھرپور احتجاج ریکارڈ کرایا اور ان کی آزادی کی جدوجہد کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ شرکاء نے بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے خلاف پاکستان کے اصولی مؤقف کو ایک بار پھر دہرایااور اس عزم کا اعادہ کیا کہ کشمیر کے مسئلے کا حل اقوامِ متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق پُرامن طریقے سے ہونا چاہیے ۔کے پی ٹی کے جنرل منیجر آپریشنز، ریئر ایڈمرل عتیق الرحمٰن عابد نے واضح کیا کہ کے پی ٹی کشمیری عوام کے ساتھ اخلاقی، انسانی اور سفارتی بنیادوں پر کھڑا ہے اور یہ کہ مسئلہ کشمیر صرف ایک علاقائی تنازع نہیں بلکہ بین الاقوامی امن و استحکام سے جڑا ہوا سنگین مسئلہ ہے ۔تقریب کا اختتام کشمیری عوام کی آزادی، سلامتی اور بھلائی کے لیے خصوصی دعا پر ہوا۔

 

