بے قابو کار حلوہ پوری کی کڑاہی میں جا ٹکرائی، چار ملازمین جھلس کر زخمی
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)شہر قائد کے علاقے خدا داد کالونی میں ایک حیران کن حادثہ پیش آیا جہاں بے قابو کار ریسٹورنٹ کے باہر حلوہ پوری کی ۔۔۔
تیاری کے لیے رکھی گئی کڑاہی میں جا گھسی۔حادثے کے باعث علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔حادثے کے نتیجے میں کڑاہی سے گرم تیل چھلک کر قریب موجود ملازمین پر جا گرا جس سے چار افراد جھلس کر زخمی ہو گئے ۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے ۔پولیس کے مطابق کار کا مالک گاڑی پارک کر کے قریب ہی گیا ہوا تھا، اسی دوران گاڑی میں موجود اورنگزیب نامی نوجوان نے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ گاڑی بے قابو ہو کر سیدھی ریسٹورنٹ کے باہر رکھی کڑاہی سے جا ٹکرائی۔ ہیڈ محرر جمیل کا کہنا ہے کہ پولیس نے واقعے کے ذمہ دار نوجوان اورنگزیب سمیت دو افراد کو حراست میں لے لیا ہے جبکہ گاڑی بھی تحویل میں لے لی گئی ہے ۔