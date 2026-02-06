پی این ٹی کالونی میں آوارہ کتوں کی بھرمار،علاقہ مکین پریشان
کراچی(این این آئی)کراچی کے علاقے پی این ٹی کالونی میں آوارہ کتوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ ہوگیا جس کے باعث علاقہ مکین شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ رواں ماہ کے دوران آوارہ کتوں کے کاٹے جانے کے۔۔۔
واقعات میں 6 سے زائد افراد زخمی ہوچکے ہیں جن میں اکثریت کم عمر بچوں کی ہے ۔ مقامی رہائشیوں کے مطابق آوارہ کتے دن دہاڑے گلیوں اور سڑکوں پر آزادانہ گھومتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کا گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہوگیا ہے ۔ والدین شدید خوف و ہراس کا شکار ہیں جبکہ بچے ذہنی دبا میں مبتلا ہوچکے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار متعلقہ اداروں کو شکایات درج کروائی گئیں، تاہم تاحال کوئی مؤثر کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر آوارہ کتوں کے خلاف مہم چلائی جائے اور متاثرہ افراد کو طبی سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ قیمتی جانوں کو مزید خطرات سے بچایا جا سکے ۔