بلدیہ ٹاؤن میں تشدد سے مارے گئے خواجہ سرا کی شناخت ہو گئی
کراچی (آئی این پی) شہر قائد کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں تشدد سے مارے گئے خواجہ سرا کی شناخت ہو گئی۔۔۔۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ بلدیہ ٹاؤن سیکٹر 9 میں گھر سے خواجہ سرا کی تشدد زدہ لاش ملی تھی، مقتول کی شناخت محمد حیات عرف لیاقت کے نام سے ہو گئی ہے ۔ذرائع کے مطابق حیات عرف لیاقت جمعہ کی شا م سے لاپتا تھا، گھر والوں اور ساتھ کام کرنے والے خواجہ سراؤں نے اپنے طور پر بہت تلاش کیا لیکن جب منگل کے روز حیات کے نجی کمرے کا گیٹ توڑ کر دیکھا گیا تو لاش مل گئی ۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کررہی ہے۔