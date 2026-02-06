صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرمین سندھ ٹیکنیکل بورڈ کاجامعہ کراچی میں منعقدہ کتب میلہ کا دورہ

  • کراچی
کراچی (این این آئی)سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کراچی کے چیئرمین پروفیسر مشرف علی راجبوت بورڈ افسران سیکریٹری مجاہد حسین جومانی۔۔۔

، زوہیب احمد خان اور دیگر افسران کے ہمراہ جامعہ کراچی میں منعقدہ اسلامی جمعیت طلبہ کے کتب میلہ 2026 میں شرکت کی۔اس موقع پر بورڈ افسران نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا، طلبہ و اساتذہ سے ملاقات کی اور علمی و ادبی سرگرمیوں کی اہمیت پر زور دیا۔ اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ کراچی کی انتظامیہ نے بورڈ کے دورے کا خیرمقدم کیا اور طلبہ کی کتابوں کی اشاعت اور طلبہ میں علمی شعور اجاگر کرنے میں خدمات کو سراہا۔

 

