کراچی (سٹی ڈیسک)اصلاحی انجمن مسلمانانِ جموں و کشمیر کے زیرِاہتمام یومِ کشمیر کے موقع پر ایک اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت چوہدری محمد رفیق نے کی۔۔۔۔

اجلاس سے انجمن کے سیکٹری جنرل چوہدری مشتاق احمد،حاجی محمد رشیداورسیکٹری نشرواشاعت چوہدری محمد ریاض نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ مسئلہ کشمیر ایک عالمی انسانی مسئلہ ہے اور کشمیری عوام گزشتہ کئی دہائیوں سے بھارت کے ظالمانہ اور غیرانسانی اقدامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیاں، خواتین کی بے حرمتی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں روز کا معمول بن چکی ہیں، مگر عالمی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے ۔ صدرچوہدری محمد رفیق حسین نے کہا کہ کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی ہرگز دبائی نہیں جا سکتی۔

 

