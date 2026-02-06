صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایڈورٹائزنگ بورڈز پرنامناسب ویڈیو چلنے کا مقدمہ درج، ملزم گرفتار

  • کراچی
ایڈورٹائزنگ بورڈز پرنامناسب ویڈیو چلنے کا مقدمہ درج، ملزم گرفتار

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک،اسٹاف رپورٹر) گزری پولیس نے ڈیفنس خیابان اتحاد میں ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ اسکرینز پر نامناسب ویڈیو چلنے کا مقدمہ درج کرلیا ۔۔۔

اور ایک ملزم کو بھی گرفتار کرلیا۔پولیس نے بتایا کہ خیابان اتحاد میں ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ اسکرینز پرنامناسب ویڈیوچلنے کا مقدمہ نمبر 56 سال 2026 کمپنی کے لیگل ایڈوائزر شاکر علی کی مدعیت میں دفعہ 292 کے تحت درج کرلیا اورویڈیو چلانے کے الزام میں کمپنی کے ایک ملازم کو گرفتار کرلیا ہے ۔مقدمے کے مدعی نے پولیس کو بیان دیا کہ بدھ کو 9 بج کر 37 منٹ پر کمپنی کے آپریشن ڈائریکٹر آصف خان نے فون کر کے بتایا کہ کمپنی کے ایس ایم ڈی اسکرین جو کہ خیابان اتحاد نزد عائشہ منزل سگنل کے قریب پول پر نصب ہے اس پر نامناسب ویڈیو چل رہی ہے ۔مدعی کے مطابق انہوں نے خود جا کراسکرین بند کرائیں جبکہ کمپنی کی انتظامیہ کو شبہ ہے کہ کمپنی کے کسی ملازم یا ملازمین نے سسٹم تک رسائی حاصل کر کے کمپنی کو بدنام کرنے کی نیت سے اسکرین پر نامناسب ویڈیو کی نمائش کی ۔ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ پولیس نے تحقیقات کے دوران کمپنی کے ایک ملازم اکرم کو گرفتار کرلیا جس کا کہنا تھا کہ کمپنی کی جانب سے بھیجی گئی ویڈیوزموبائل میں محفوظ تھیں۔ان کا کہنا تھا کہ ملزم نے بتایا کہ موبائل میں ہی موجود دوسری ویڈیوغلطی سے ایس ایم ڈیز پر چل گئیں تاہم گرفتار ملزم سے تفتیش کا عمل جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کچہری چوک انڈر پاس مقررہ وقت میں مکمل کیاجا ئے ،کمشنر راولپنڈی

ٹینتھ اور الیونتھ ایونیو کا تعمیراتی پلان بنانے کی ہدایت

تمام پاکستانی کشمیری عوام کیساتھ کھڑے ہیں، ڈی سی راولپنڈی

پاکستانیوں کیلئے ورک ویزے جلد شروع کرینگے، سفیر یو اے ای

آر اے بازار پولیس نے پتنگوں ڈوروں سے بھری سوزوکی قبضہ میں لے لی، 2ملزم گرفتار

ایک نوجوان گرین بس، دوسرا کار کی ٹکر سے جاں بحق

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ