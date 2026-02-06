ایڈورٹائزنگ بورڈز پرنامناسب ویڈیو چلنے کا مقدمہ درج، ملزم گرفتار
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک،اسٹاف رپورٹر) گزری پولیس نے ڈیفنس خیابان اتحاد میں ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ اسکرینز پر نامناسب ویڈیو چلنے کا مقدمہ درج کرلیا ۔۔۔
اور ایک ملزم کو بھی گرفتار کرلیا۔پولیس نے بتایا کہ خیابان اتحاد میں ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ اسکرینز پرنامناسب ویڈیوچلنے کا مقدمہ نمبر 56 سال 2026 کمپنی کے لیگل ایڈوائزر شاکر علی کی مدعیت میں دفعہ 292 کے تحت درج کرلیا اورویڈیو چلانے کے الزام میں کمپنی کے ایک ملازم کو گرفتار کرلیا ہے ۔مقدمے کے مدعی نے پولیس کو بیان دیا کہ بدھ کو 9 بج کر 37 منٹ پر کمپنی کے آپریشن ڈائریکٹر آصف خان نے فون کر کے بتایا کہ کمپنی کے ایس ایم ڈی اسکرین جو کہ خیابان اتحاد نزد عائشہ منزل سگنل کے قریب پول پر نصب ہے اس پر نامناسب ویڈیو چل رہی ہے ۔مدعی کے مطابق انہوں نے خود جا کراسکرین بند کرائیں جبکہ کمپنی کی انتظامیہ کو شبہ ہے کہ کمپنی کے کسی ملازم یا ملازمین نے سسٹم تک رسائی حاصل کر کے کمپنی کو بدنام کرنے کی نیت سے اسکرین پر نامناسب ویڈیو کی نمائش کی ۔ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ پولیس نے تحقیقات کے دوران کمپنی کے ایک ملازم اکرم کو گرفتار کرلیا جس کا کہنا تھا کہ کمپنی کی جانب سے بھیجی گئی ویڈیوزموبائل میں محفوظ تھیں۔ان کا کہنا تھا کہ ملزم نے بتایا کہ موبائل میں ہی موجود دوسری ویڈیوغلطی سے ایس ایم ڈیز پر چل گئیں تاہم گرفتار ملزم سے تفتیش کا عمل جاری ہے ۔