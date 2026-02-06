صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسپتال سے اغوا 3ماہ کا بچہ تاحال بازیاب نہ ہوسکا

  کراچی
اسپتال سے اغوا 3ماہ کا بچہ تاحال بازیاب نہ ہوسکا

کراچی (این این آئی)ڈی سی آئی پولیس بچے کو بازیاب کرانے میں ناکام رہی۔ سول اسپتال کے شعبہ اطفال سے گزشتہ سال اغوا کیا گیا۔۔۔

 3 ماہ کا اذان تاحال بازیاب نہ ہوسکا، اذان کو شعبہ اطفال سے خاتون اور مرد اغوا کر کے لے گئے تھے ، ملزمان کی بچے کو اغوا کرنے کی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی تھی۔بچے کے اغوا کا مقدمہ عیدگاہ تھانے میں درج کیا گیا تھا۔تین ماہ کے اذان کو 25 دسمبر2025 کو اغوا کیا گیا تھا۔ بچے کے ماں باپ گداگر ہیں اور فٹ پاتھ پر رہتے ہیں۔اغوا کار خاتون اور مرد اذان کے والدین کو علاج کے بہانے اسپتال لائے اور بچے کو لے کر غائب ہوگئے تھے ۔

 

