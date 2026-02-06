کشمیر پرمعذرت خواہانہ رویہ ترک کیا جائے ، پاسبان ڈیموکریٹک
کراچی(سٹی ڈیسک )پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین الطاف شکور نے یوم یکجہتی کشمیر پر ایگزیکٹو کمیٹی کی۔۔۔
میٹنگ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر کے معاملے میں معذرت خواہانہ رویہ ترک کیا جائے ۔ بھارت یاسین ملک سمیت تمام رہنماؤں کو رہا اور پاکستان کشمیر کے رہنماؤں کو خارجہ امور کی انجام دہی کے لئے معاونت فراہم کرے ۔بھارت اندرونی اور بیرونی طور پر ایک دہشت گرد ملک ہے ۔ دنیا کے سامنے اس کا مکروہ چہرہ بے نقاب کیا جائے ۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں سے بھارت مکر جاتا ہے ۔ کشمیر میں استصواب رائے کرایا جائے تاکہ دنیا کو معلوم ہو سکے کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں۔