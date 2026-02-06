صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کشمیر پرمعذرت خواہانہ رویہ ترک کیا جائے ، پاسبان ڈیموکریٹک

  • کراچی
کشمیر پرمعذرت خواہانہ رویہ ترک کیا جائے ، پاسبان ڈیموکریٹک

کراچی(سٹی ڈیسک )پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین الطاف شکور نے یوم یکجہتی کشمیر پر ایگزیکٹو کمیٹی کی۔۔۔

 میٹنگ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر کے معاملے میں معذرت خواہانہ رویہ ترک کیا جائے ۔ بھارت یاسین ملک سمیت تمام رہنماؤں کو رہا اور پاکستان کشمیر کے رہنماؤں کو خارجہ امور کی انجام دہی کے لئے معاونت فراہم کرے ۔بھارت اندرونی اور بیرونی طور پر ایک دہشت گرد ملک ہے ۔ دنیا کے سامنے اس کا مکروہ چہرہ بے نقاب کیا جائے ۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں سے بھارت مکر جاتا ہے ۔ کشمیر میں استصواب رائے کرایا جائے تاکہ دنیا کو معلوم ہو سکے کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ہسپتالوں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ سو فیصد ادویات فراہمی کا حکم

حق خودارادیت دینا ہی مسئلہ کشمیر کا واحد حل ،جاوید قصوری

پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس کے زیر اہتمام یکجہتی کشمیر تقریب

نہتے کشمیریوں کی جدوجہد ضرور رنگ لائیگی ‘ پیر دائود رضوی

پوری قوم کشمیری عوام کی حمایت جاری رہے گی، صبا اصغر

سرکاری سکولوں کی 700طالبات میں یونیفارم اور شوز تقسیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ