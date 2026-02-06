کشمیریوں کے حقِ خودارادیت کو دبایا نہیں جاسکتا ، ڈپٹی کمشنرضلع وسطی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)یوم کشمیر یکجہتی کے موقع پر ڈپٹی کمشنرضلع وسطی کے مرکزی دفتر نارتھ ناظم آباد سخی حسن سے کشمریوں سے۔۔۔
اظہار یکجہتی کے لئے ریلی کا اہتمام کیا گیا ۔ریلی میں ضلع وسطی انتظامیہ کے افسران ،و ملازمین ،بلدیاتی افسران ، اسکول ٹیچرز کے ساتھ ساتھ عام عوام نے بھی بھرپور شرکت کی۔ریلی کے دوران شرکاء نے کشمیری اور پاکستانی پرچم کو لہراتے ہوئے کشمیر یوں کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے ۔ ریلی ڈپٹی کمشنر کے مرکزی دفتر سے شروع ہوئی اورسخی حسن مین روڈ سے ہو کر واپس ڈپٹی کمشنر کے مرکزی دفتر پر اختتام پذیر ہوئی۔ریلی کے اطراف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے دستے بھی ساتھ چلتے رہے ۔ڈپٹی کمشنر طہ سلیم نے کہا کہ کشمیریوں کے حقِ خودارادیت کو دبایا نہیں جاسکتا ۔