بھارت کا 5اگست کا اقدام اقوام متحدہ پر طمانچہ ہے ، اسلم فاروقی

  • کراچی
کراچی (این این آئی)بانیان پاکستان کی اولادوں کی تنظیم محب قومی سماجی کونسل (ایم کیو ایس سی)پاکستان کے۔۔۔

 چیئرمین و محب وطن سماجی رہنما محمد اسلم خان فاروقی نے 5فروری یوم یک جہتی کشمیر کے موقع شہدائے کشمیر کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بھارت کا 5اگست کا اقدام اقوام متحدہ پر طمانچہ ہے ، مودی سرکار نے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین و اصولوں کی سنگین خلاف ورزی کرکے 5اگست کو مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت پر جو حملہ کیا تھا ،اس ظالمانہ حملے پر اقوام متحدہ کی خاموشی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اسلم خان فاروقی کا کہنا ہے کہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کشمیریوں کے جذبہ حریت کو دبا نہیں سکتی۔

 

