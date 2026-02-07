دلہن گھر چھوڑکر دولہا کزن کے ساتھ پھندے سے جھول گیا
تھر کے علاقے اسلام کوٹ میں واقعہ، جی رام اور جھمون محبت کرتے تھےہندو مذہب میں شادی ممکن نہ ہونے پردونوں نے انتہائی قدم اٹھایا، پولیس
تھرپارکر (رپورٹ:اعجازبجیر)تھرپارکر کے علاقے اسلام کوٹ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں دولہا نے رخصتی کے بعد دلہن کو گھر چھوڑ کر اپنی کزن کے ساتھ خودکشی کرلی، دونوں کی لاشیں درخت سے جھولتی ہوئی ملیں۔ تفصیلات کے مطابق ضلع تھر پارکر کی تحصیل اسلام کوٹ کے جھانگارا تھانے کی حدود میں واقع گاؤں دیوو کی ڈائی میں 17 سالہ جی رام کولہی اور اس کی 16 سالہ کزن جھمون کولہی نے ایک ہی درخت سے پھندا لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ جس کے بعد شادی والے گھر میں صف ماتم بچھ گئی، واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔
لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق متوفی نوجوان جی رام کولہی نے شادی کر کے دلہن کو گھر لانے کے بعد یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نوجوان اور لڑکی آپس میں کزن تھے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ، تاہم ہندو مذہبی رسومات کے مطابق ان کی آپس میں شادی ممکن نہیں تھی، جس کے باعث دونوں نے انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کرلیا۔ واضح رہے کہ اس نوعیت کے واقعات اس سے قبل بھی علاقے میں پیش آتے رہے ہیں۔