سجاول:ڈرینج ڈسپوزل ختم کرکے شاپنگ سینٹر کی تعمیر شروع

  • کراچی
زمین پبلک ہیلتھ کی ملکیت، فی دکان 10لاکھ روپے میں بکنگ بھی شروع کردیبغیر نیلامی یا قانونی منظوری بکنگ، عوام سے رقوم وصولی غیر قانونی ہے ، ماہرین

سجاول (نامہ نگار)سجاول کے علاقے میرپوربٹھورو میں ٹاؤن کمیٹی انتظامیہ نے پبلک ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کی ملکیت ڈرینج ڈسپوزل کو غیرقانونی ختم کر کے شاپنگ سینٹر کی تعمیر شروع کر دی ہے ، جسے ماحولیات اور عوامی صحت کے خلاف قرار دیا جا رہا ہے ۔ ذرائع کے مطابق شاپنگ سینٹر میں فی دکان 10 لاکھ روپے کے عوض بکنگ کی جا رہی ہے ، جس کے نتیجے میں کروڑوں روپے اکٹھے کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے ۔ اس مبینہ کرپشن میں ٹاؤن کمیٹی میرپور بٹھورو کے اکاؤنٹنٹ اسحاق جوگی اور آفس سپرنٹنڈنٹ فدا سومرو کے نام سامنے آئے ہیں، جو مبینہ طور پر دکانوں کی بکنگ اور رقوم کی لین دین میں براہِ راست ملوث بتائے جا رہے ہیں۔

قانونی ماہرین کے مطابق سرکاری زمین پر قبضہ، بغیر نیلامی یا قانونی منظوری کے دکانوں کی بکنگ، عوام سے رقوم وصول کرنا اور پبلک ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کے اثاثوں کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا غیر قانونی ہے ، جس پر سخت کارروائی ناگزیر ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ برسات کے دوران ڈرینج ڈسپوزل شہر سے نکاسی کیلئے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ، اگر یہ نظام ختم کیا گیا تو پورا میرپوربٹھورو گندے پانی میں ڈوب جائے گا۔ گلیاں، بازار اور رہائشی علاقے متاثر ہوں گے ، جبکہ ہیپاٹائٹس، ڈائریا سمیت خطرناک بیماریوں کے پھیلنے کا بھی شدید خدشہ ہے ۔ دوسری جانب ٹاؤن آفیسر، اکاؤنٹنٹ اور آفس سپرنٹنڈنٹ سے مؤقف لینے کی کوشش کی گئی، تاہم تسلی بخش جواب موصول نہیں ہو سکا۔

 

