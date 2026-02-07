صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سول اسپتال سے اغوا ہونے والاتین ماہ کا بچہ بازیاب نہ ہوسکا

  • کراچی
سول اسپتال سے اغوا ہونے والاتین ماہ کا بچہ بازیاب نہ ہوسکا

کراچی (اسٹاف رپورٹر)کراچی کے سول اسپتال کے شعبہ اطفال سے گزشتہ سال دسمبر میں اغوا ہونے والا تین ماہ کا بچہ اذان تاحال بازیاب نہ ہوسکا، جبکہ ڈسٹرکٹ سٹی کی انویسٹی گیشن پولیس کی کوششیں تاحال کامیاب نہ ہو سکیں۔

تفصیلات کے مطابق تین ماہ کے اذان کو 25 دسمبر کو سول اسپتال کے شعبہ اطفال سے ایک خاتون اور مرد اغوا کرکے لے گئے تھے ۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آچکی ہے ، جس میں ملزمان کو بچے کو لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ۔پولیس کے مطابق اغوا کار خاتون اور مرد نے بچے کے والدین کو ہمدردی کا جھانسا دے کر علاج کے بہانے اسپتال پہنچایا، بعد ازاں موقع پاکر بچے کو لے کر فرار ہو گئے ۔ بچے کے والدین گداگری کرتے ہیں اور فٹ پاتھ پر رہائش پذیر ہیں۔مقدمہ عیدگاہ تھانے میں درج کیا گیا تھا، تاہم ایک سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود پولیس بچے کو بازیاب کرانے میں ناکام ہے۔

 

