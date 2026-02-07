گھروں میں ڈکیتی کرنے والا 3رکنی گینگ گرفتار
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ضلع کورنگی پولیس نے گھروں میں ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث تین رکنی بدنام ڈکیت گینگ کو گرفتار کر کے لوٹا گیا سونا، چاندی، قیمتی زیورات، کیش، موبائل فونز اور اسلحہ برآمد کر لیا۔
زمان ٹاؤن پولیس کے مطابق گرفتار گینگ نے زمان ٹاؤن، کورنگی اور شاہ فیصل کالونی کے علاقوں میں مختلف گھروں میں گھس کر اہلِ خانہ کو یرغمال بنا کر ڈکیتی کی وارداتیں کی تھیں۔ پولیس ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان عبداللہ بنگالی، فیاض عباس عرف ببلی اور لبنیٰ زوجہ الیاس رحمان کو گرفتار کیا۔