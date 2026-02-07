کم عمر بچی سے زیادتی کا ملزم گرفتار
کراچی(اسٹاف رپورٹر)انویسٹی گیشن پولیس ڈسٹرکٹ ویسٹ نے سرجانی ٹاؤن میں کم عمر بچی کے ساتھ زیادتی میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔
ڈی آئی جی ویسٹ زون عرفان علی بلوچ کے سخت احکامات پر مقدمہ درج کر کے جدید سائنسی بنیادوں پر تفتیش کی گئی، جس کے نتیجے میں ایس پی انویسٹی گیشن ویسٹ رانا محمد دلاور کی سربراہی میں تشکیل دی گئی خصوصی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم رحمت کو گرفتار کیا۔پولیس کے مطابق ملزم نے 26 جنوری کو 8 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کی تھی اور فرار ہو گیا تھا۔ گرفتار ملزم کا تعلق اسی علاقے سے ہے اور وہ ایک بیکری میں ملازم تھا۔