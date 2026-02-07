عوام بسنت کا بائیکاٹ کریں ، امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ
حیدر آباد (بیورو رپورٹ) بسنت جیسے لغو تہواروں کی ترویج ہمارے معاشرتی نظام پر سوشل انجینئرنگ ایجنڈے کے تحت ایک خوفناک حملہ ہے۔ عوام الناس بسنت کا مکمل بائیکاٹ کریں۔
تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ نے ایک بیان میں کہا کہ یومِ یکجہتی کشمیر سے عین متصل 3 دن پر محیط ہندوانہ تہوار بسنت منانا نہ صرف مکمل طور پر غیرشرعی ہے بلکہ کشمیری مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف بھی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دین نے مسلمانوں کو دو عیدیں تہوار کے طور پر عطا کی ہیں، جن میں اﷲ تعالیٰ کی جناب میں شکر کا پہلو غالب رہتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بسنت درحقیقت ہندوؤں کی مشرکانہ ثقافت اور روایات کا لازمی جزو ہے ۔ لہذا یہ نظریہ پاکستان کی مکمل نفی ہے ، جس کی بنیاد پر پاکستان کو قائم کیا گیا تھا۔