ڈسٹرکٹ ویسٹ پولیس کی کارروائیاں،61 ملزمان گرفتار
کراچی (اے پی پی)سینئر سپرنٹنڈنٹ پولیس (ایس ایس پی) ویسٹ طارق الہی مستوئی کی زیرقیادت ڈسٹرکٹ ویسٹ پولیس نے گزشتہ ہفتے کے دوران جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مختلف کارروائیوں میں مجموعی طور پر 61مبینہ ملزمان کو گرفتار کرکے۔۔۔
ان کے قبضے سے 20مختلف اقسام کی پستول ، 10795گرام چرس، ایک لیپ ٹاپ ، 13 کلو گٹکاماوا ،21 موبائل فونز، 11موٹرسائیکلیں، 3گاڑیاں اور نقدی برآمد کرلی۔ہفتہ کو ترجمان ایس ایس پی ویسٹ کے مطابق گرفتار ملزمان میں 29اسٹریٹ کریمنلز، 5منشیات فروش، 6گٹکاماوا فروش،7اشتہاری و مفرور اور دیگر جرائم میں ملوث ملزمان شامل ہیں۔ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان 7مختلف مقابلوں میں10زخمی سمیت 14 ڈاکوگرفتار ہوئے ۔تمام گرفتاریاں ڈسٹرکٹ ویسٹ کے مختلف تھانوں کی حدود سے ہوئی ہیں۔