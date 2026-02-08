صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حب اور محراب پور کے 3افراد ٹریفک حادثات میں جاں بحق

  • کراچی
حب اور محراب پور کے 3افراد ٹریفک حادثات میں جاں بحق

حب، محراب پور (نمائند گان)حب اور محراب پور کے 3افراد ٹریفک حادثات میں جاں بحق اور 5زخمی ہوگئے۔ وندر میں پیر مجاہد کے قریب کار اور کوچ میں تصادم کے نتیجے میں دو افراد کار ڈرائیور وقار بنگش اور صحافی عمر لاسی کی پوتی جاں بحق ہوئیں۔۔۔

 جبکہ عمر لاسی کے بیٹے غلام مصطفی لاسی کی اہلیہ، بیٹی اور کمسن بیٹا زخمی ہوئے ، جنہیں قریبی ہسپتال منتقل کردیا گیا ہے ۔ ادھر ہنگورجا کے مشہور آرا مشین مالک محمد جمن میمن کے بیٹے کار میں اسلام آباد جاتے ہوئے ٹوبہ ٹیک سنگھ کے قریب حادثے کا شکار ہوگئے ، ذرائع کے مطابق فیصل آباد موٹر وے پر ٹرالر سے ٹکرانے کے باعث کار میں سوار طارق میمن موقع پر جاں بحق ہوگیا جبکہ عامر میمن شدید زخمی ہوا، جسے نازک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

میانوالی:کمشنر کا دورہ، ترقیاتی سکیموں اور ہسپتالوں کا معائنہ

23 پتنگ بازگرفتار،سینکڑوں پتنگیں، کیمیکل ڈوریں برآمد

میانوالی:آر پی او اورڈی پی او کا نئی زیرِ تعمیر بلڈنگ کا معائنہ

ڈی پی او کا چیک پوسٹ آدھی کوٹ ،تھانہ نورپور کادورہ

چھدرو:لڑائی جھگڑا کا مطلوب ملزم گرفتار

قائد آباد: غیرقانونی اسلحہ ،ملزم گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل اور جیل کے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کٹر پن اور تنگ نظری کے شاخسانے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گاؤں کا استاد غلام محمد
رؤف کلاسرا
رشید صافی
تاشقند سے لاہور تک
رشید صافی
عمران یعقوب خان
لو پھر بسنت آئی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان اور قازقستان‘ استحکام و ترقی کی نئی منزلیں
محمد عبداللہ حمید گل