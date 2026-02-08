حب اور محراب پور کے 3افراد ٹریفک حادثات میں جاں بحق
حب، محراب پور (نمائند گان)حب اور محراب پور کے 3افراد ٹریفک حادثات میں جاں بحق اور 5زخمی ہوگئے۔ وندر میں پیر مجاہد کے قریب کار اور کوچ میں تصادم کے نتیجے میں دو افراد کار ڈرائیور وقار بنگش اور صحافی عمر لاسی کی پوتی جاں بحق ہوئیں۔۔۔
جبکہ عمر لاسی کے بیٹے غلام مصطفی لاسی کی اہلیہ، بیٹی اور کمسن بیٹا زخمی ہوئے ، جنہیں قریبی ہسپتال منتقل کردیا گیا ہے ۔ ادھر ہنگورجا کے مشہور آرا مشین مالک محمد جمن میمن کے بیٹے کار میں اسلام آباد جاتے ہوئے ٹوبہ ٹیک سنگھ کے قریب حادثے کا شکار ہوگئے ، ذرائع کے مطابق فیصل آباد موٹر وے پر ٹرالر سے ٹکرانے کے باعث کار میں سوار طارق میمن موقع پر جاں بحق ہوگیا جبکہ عامر میمن شدید زخمی ہوا، جسے نازک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔