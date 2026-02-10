سیہون:زائرین کی بس نے ایک خاندان کے 3افراد کچل دئیے
خواتین، بچوں سمیت 20زائرین زخمی،1کی حالت نازک،بس ڈرائیور فرار ہوگیامیر پورخاص، حیدر آباد میں ٹریفک حادثات میں نوجوان اور ڈی ایس پی جاں بحق
سیہون شریف، میر پورخاص، حیدر آباد (نمائندہ دنیا، بیورو رپورٹ ) سیہون کے قریب زائرین کی بس نے ایک خاندان کے 3 افراد کو کچل دیا، جبکہ 20 زائرین زخمی ہوگئے ۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب سے قلندر لعل شہباز کے عرس میں شرکت کیلئے آئے ہوئے زائرین کی بس نے جھانگارا کے قریب گاؤں کائی میں دوسری گاڑی کو اوورٹیک کرتے ہوئے ڈرائیور کے قابو سے باہر ہوکرسڑک کنارے کھڑے ایک ہی خاندان کے 3 افراد کو کچل دیا، جن میں محمد یوسف کھوکھر، انکی 6 سالہ بیٹی کریماں اور 3 سالہ بیٹا ضمیر شامل ہیں، جبکہ 14 سالہ یار محمد ولد چاکر خان شدید زخمی ہوا، جس کی حالت نازک ہے ۔ حادثے کے بعد بس بے قابو ہو کر درخت سے جا ٹکرائی، جس کے باعث کوچ میں سوار خواتین، بچوں سمیت 20 سے زائرین زخمی ہو گئے ۔
ریسکیو 1122 نے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔پولیس نے بس کو تحویل میں لے لیا، تاہم ڈرائیور فرار ہو گیا۔ میرپورخاص میں پاک کالونی کا رہائشی نوجوان شہری جہانزیب تعلیمی بورڈ آفس جاتے ہوئے ٹرک سے کچل کر جاں بحق ،جبکہ دو بہنیں زخمی ہو گئیں، ڈرائیور ٹرک چھوڑ کر فرار ہوگیا۔ جبکہ گاؤں چودھری غنی میں دوران تعمیر مسجد کی چھت گرنے سے 18 سالہ صابر موقع پر جاں بحق ،جبکہ ایک نوجوان شدید زخمی ہوگیا ۔ حیدرآباد پولیس ہیڈ کوارٹرز کے ڈی ایس پی لیاقت جسکانی کار حادثے میں جاں بحق ہوگئے ، جن کی میت قانونی کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کردی گئی۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث بجلی کے پول سے ٹکرانے کے باعث پیش آیا۔